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Denizli'de yolcu midibüsü devrildi 1 ölü, 27 yaralı

Denizli'de yolcu midibüsü devrildi 1 ölü, 27 yaralı (2)KAZADA 8 YAŞINDAKİ HALİL CAN ÖLDÜKaza, saat 09.00 sıralarında Denizli- Uşak karayolu, Zıpır Rampası yakınlarında meydana geldi.

23.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:17 Denizli'de yolcu midibüsü devrildi 1 ölü, 27 yaralı
Denizli'de yolcu midibüsü devrildi 1 ölü, 27 yaralı (2)
KAZADA 8 YAŞINDAKİ HALİL CAN ÖLDÜ
Kaza, saat 09.00 sıralarında Denizli- Uşak karayolu, Zıpır Rampası yakınlarında meydana geldi. Çivril- Denizli seferini yapan Cengiz Koca, kullandığı 20 L 9969 plakalı yolcu midibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçip, şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan Halil Can Solak (8) yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Solak'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayı alarak olay yerine gelen midibüsteki yolcuların yakınlarından bazıları gözyaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım yaklaşık bir saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak verilebildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ramazan ÇETİN - Deniz TOKATDENİZLİ, (DHA)

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Kaynak: DHA

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