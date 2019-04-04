Denizli'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 34 Yaralı

DENİZLİ'nin Çardak
ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2,'si ağır, 34 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara
Asfaltı Derbent
mevkiinde meydana geldi. Mersin
'den Aydın
'ın Kuşadası
ilçesine giden Kontur Turizm'e ait Osman Özden yönetimindeki 42 AH 856 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 2'si ağır, 34 kişi de yaralandı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
- Denizli
Çardak, Denizli, Güncel
Kaynak: DHA