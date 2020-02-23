Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Denizli 'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Medet Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi, kazada yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.