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Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

23.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:18Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

'nin ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Medet Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi, kazada yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Denizli, Muğla, Tavas, 3. Sayfa

Kaynak: AA

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