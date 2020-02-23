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Denizli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

23.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:58Denizli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
'nin ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Medet Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi, kazada yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli, Tavas, Güncel

Kaynak: AA

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