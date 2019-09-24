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Denizli'de "zimmete para geçirme" iddiası

Denizli'nin Çivril ilçesinde, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nun şube müdürü F.K, yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

24.09.2019 11:30Denizli'de
Denizli'nin Çivril ilçesinde, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nun şube müdürü F.K, yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki araç muayene istasyonunda kasa hesaplarında eksik çıktığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Değişik zamanlarda sahte belgelerle yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği ileri sürülen şube müdürü F.K. hakkında inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet Savcılığınca, hakkında yakalama kararı çıkartılan F.K, polis tarafından gözaltına alındı.

"Dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan zanlı, Çivril Adliyesine sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Çivril, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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