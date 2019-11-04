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Denizli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

04.11.2019 20:34Denizli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Afyonkarahisar'a seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AUB 98 plakalı otomobil, Karşıyaka Pamukkale kavşağı mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Otomobil, önce Şahin Abay yönetimindeki 20 R 7410 plakalı otomobile daha sonra Hüseyin Çapan'ın kullandığı 20 BJ 081 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 sürücü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 20 AUB 98 plakalı otomobilin sürücüsü, götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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