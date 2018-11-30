Denizli'de Zincirleme Trafik Kazası

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki otomobil arasında kalan yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saffet Şaylan idaresindeki 20 BL 837 plakalı otomobil Saltak Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran Mustafa Gökmen yönetimindeki 20 T 0064 plakalı ticari taksiye çarptı.
Bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Buket Kardeş, kazayı fark ederek yavaşlayan İbrahim Kaşıkcı'nın kullandığı 20 EE 644 plakalı otomobil ile Lale Özdel idaresindeki 20 U 8575 plakalı otomobilin arasında kalarak yaralandı.
Kazada yaralanan Kardeş, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Merkezefendi,Denizli