Denizli'de Zincirleme Trafik Kazası

30 Kasım 2018 Cuma 17:04



30 Kasım 2018 Cuma 17:04

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki otomobil arasında kalan yaya yaralandı.Alınan bilgiye göre, Saffet Şaylan idaresindeki 20 BL 837 plakalı otomobil Saltak Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran Mustafa Gökmen yönetimindeki 20 T 0064 plakalı ticari taksiye çarptı.Bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Buket Kardeş, kazayı fark ederek yavaşlayan İbrahim Kaşıkcı'nın kullandığı 20 EE 644 plakalı otomobil ile Lale Özdel idaresindeki 20 U 8575 plakalı otomobilin arasında kalarak yaralandı.Kazada yaralanan Kardeş, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.