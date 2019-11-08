Haberler » Güncel » Denizli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haber

Denizli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hafif ticari aracın karşı şeride geçmesiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

08.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:28 Denizli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'nin ilçesinde, hafif ticari aracın karşı şeride geçmesiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Mustafa Kıy idaresindeki 09 ACC 243 plakalı hafif ticari araç, Kaklık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı şeride geçti.
Hafif ticari araç, önce Ahmet Bay yönetimindeki 20 NT 011 plakalı kamyonetle, daha sonra Ahmet Marım'ın kullandığı 20 UE 068 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Bay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Kıy ile kamyonetteki Mehmet Bay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Servis minibüsündekilerin yara almadan kurtulduğu kazada, Ahmet Bay'ın cesedi sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:04   Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
23:04   Antalya'da Mevlit Kandili kutlandı
23:02   Çavuşoğlu: "Büyük bir oyunu bozduk"
23:01   Sonbahar Denizli'de bir başka güzel
23:00   Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
20:53   ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:06:29