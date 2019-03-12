Denizli Dedektör Köpeği Çako ile Uyuşturucu Yakalandı

Kaynak: DHA

Dedektör köpeği Çako ile uyuşturucu yakalandıİSTANBUL'dan Denizli'ye gelen, biri öncü araç olarak kullanılan 2 ayrı otomobilde dedektör köpeği Çako'yla yapılan aramada, Skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye iki ayrı araçla uyuşturucu madde getirileceğini öğrendi. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için öncü araç kullanıldığı belirlendi. Polis ekipleri, ilk olarak bu öncü aracı durdurup 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan 7 gram Skunk adlı uyuşturucuya el kondu. Öncü araçtakilerin yakalanmasından habersiz ilerleyen diğer şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil ise Aydın- Denizli karayolu üzerinde durduruldu. Özel eğitimli dedektör köpeği Çako'nun da katıldığı aramada, otomobilin ön kaput kısmına gizlenmiş vaziyette, 1 kilo 823 gram Skunk bulundu. Bu araçtaki 2 kişi de gözaltına alınırken, uyuşturucuya el kondu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı ise işlemleri tamamlanınca sevk edildiği adliyede tutuklandı.MART AYINDA 19 TUTUKLAMADenizli İl Emniyet Müdürlüğü, mart ayında yapılan tüm uyuşturucu operasyonları hakkında yazılı açıklama yaparak, şu bilgileri verdiDenizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince mart ayı içerisinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde ilimizde, toplam 2 kilo 183 gram skunk, 1 kilo 321 gram esrar, 68 gram eroin, 79 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde suçlarından 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen 19 şüphelinin tamamı tutuklandı denildi.