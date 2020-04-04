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Denizli'deki 3 ayrı karayolunda koronavirüse yönelik sıkı denetim

Denizli'deki 3 ayrı karayolunda koronavirüse yönelik sıkı denetimDENİZLİ'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kolluk kuvvetleri tarafından karayollarında kente giriş ve çıkışlar sıkı denetim altına alındı.

04.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:11
Denizli 'deki 3 ayrı karayolunda koronavirüse yönelik sıkı denetim
DENİZLİ'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kolluk kuvvetleri tarafından karayollarında kente giriş ve çıkışlar sıkı denetim altına alındı. Şehrin sınırlarında önlem alan güvenlik güçleri, belgesiz özel araçların giriş ve çıkışlarına izin vermedi.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece saat 00.00'dan sonra özel araçlarla giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından Denizli'de polis ve jandarma ekipleri karayollarında önlem aldı. Denizli'yi İzmir, Antalya ve Muğla'ya bağlayan 3 ayrı karayolunun şehir sınırları, jandarma ve polis ekipleri tarafından karşılıklı olarak dubalarla kapatıldı. Saat 00.00'da başlayan uygulamaya nedeniyle gece karayollarında yoğunluk oluştu. Öğle saatlerine doğru bu yoğunluk azaldı. Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarından başka bir kente gidecek olan araçları tek tek durdurup, nereye gidecekleri sorup, belgelerini kontrol etti. Belgeleri olmayanlar geldikleri yöne geri gönderilirken, izinleri olanlar ise yolculuklarına devam etti. Denizli’deki 3 ayrı karayolunda koronavirüse yönelik sıkı denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Denizli, Polis, Güncel

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Denizli'deki 3 ayrı karayolunda koronavirüse yönelik sıkı denetim
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