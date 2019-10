Denizli'deki Bağbaşı Yaylası'na ziyaretçi akını

DENİZLİ'de muhteşem manzarası ve doğal güzelliğiyle her mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı Yaylası, yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında tesis haline getirerek hizmete açtığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yılın 4 mevsimi yoğun ilgi görüyor. Her gün binlerce kişinin akın ettiği tesis, kentteki yayla turizminin de merkezi oldu. Muhteşem manzarası ve doğal güzelliğiyle her mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı Yaylası'na turizmciler de özel turlar düzenlenmeye başladı. Her mevsim cazibe merkezi haline gelen 1500 metre rakımdaki tesiste bungalov evler, çadır kamp alanı, restoran ve piknik alanı ziyaretçilerine hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, yayladaki tesisin kente kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu belirterek, il turizmine yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Denizli'nin artık yayla turizminin merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Zolan, "Yayla, 4 mevsim cazibe merkezi haline geldi. Yazın sıcaktan bunalan kışın ise kar görmek isteyen vatandaşlarımız buraya akın ediyor" dedi. Tesisi 4 yılda 2.5 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Zolan, "Muhteşem doğasının yanında burada konaklama imkanları, sosyal alanlar, oyun ve eğlence mekanlarıyla vatandaşlarımıza ayrı bir güzellik sunduk. Denizli'ye böylesine güzel bir değeri kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.