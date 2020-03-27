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Denizli'deki cezaevinde günde 12 bin maske üretiliyor

Denizli'de, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, sağlık çalışanlarının kullanımı için günde 12 bin maske üretiyor.

27.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:53
Denizli'deki cezaevinde günde 12 bin maske üretiliyor
Denizli 'de, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, sağlık çalışanlarının kullanımı için günde 12 bin maske üretiyor.
Hükümlülerin meslek edinmesi amacıyla kurum bünyesinde kurulan tekstil atölyesi, koronavirüs salgını sonrası talep üzerine koruyucu maske üretimine başladı.
Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ceylan Şahin Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu kuruluşlarından gelen yoğun talep üzerine maske üretim kapasitelerini artırdıklarını, günlük 12 bin maske üretebilir durumda olduklarını anlattı.
Geçen hafta üretmeye başladıkları maskeleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini anlatan Kaplan, "Kurumlarımızda temizlik, gıda, mobilya, tekstil, tarım ve hayvancılık gibi 80'e yakın çeşitte üretim yapılıyor. Ülkenin içinde bulunduğu koronavirüs ile mücadele seferberliğinde yoğun olarak ihtiyaç duyulan koruyucu maskeleri piyasa fiyatlarına oranla daha düşük fiyatla üreterek, hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderiyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 200 bin maske üretip gönderdik." dedi.
Öte yandan, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler ile çalışanlar da "evde kal" çağrısına mesaj ve alkışlarla destek verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Güncel

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