Haberler» Güncel» Haber

Denizli'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, bir kadını evinde başına vurduğu çekiç darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

19.07.2019 13:59 Denizli
Denizli'nin Bekilli ilçesinde, bir kadını evinde başına vurduğu çekiç darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Bahçeli Mahallesi Uşak Caddesi'ndeki evde Hasine Şanlı'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Çal Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
T.A'nın emniyetteki ifadesinde, suçunu kabul ettiği ve kız arkadaşı olduğunu ileri sürdüğü Şanlı'nın kendisinden ayrılmak istemesi üzerine, alkolün etkisiyle evde bulduğu çekiçle başına vurarak öldürdüğünü, daha sonra da yanında bir süre vakit geçirdikten sonra Çivril ilçesindeki evine gittiğini itiraf ettiği öğrenildi.
Hasine Şanlı'dan (41) haber alamayan arkadaşları, Bahçeli Mahallesi Uşak Caddesi'ndeki evine gittiklerinde kapının açık olduğunu fark etmiş, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şanlı'nın öldüğünü belirlemişti.
Kaynak: AA
Bekilli, Denizli, Uşak, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:12   ANTALYA 'KESİK MİNARE' CAMİİ, MİNARESİYLE KALACAK
14:10   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
14:10   Başkanvekili Altunok'tan huzurevi sakinlerine ziyaret
14:08   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
14:07   Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı
14:07   İzmirliler bu buluşmaları çok sevdi
14:07   Samsun'dan kısa kısa