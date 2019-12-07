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Denizli'deki cinayetlerin altından cinsel istismar çıktı

Denizli'deki cinayeti itiraf eden şahıs, 2 yabancı uyruklu arkadaşını kendilerine tecavüz ettikleri için öldürdüğünü iddia etti.

07.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:45Denizli'deki cinayetlerin altından cinsel istismar çıktı

'deki cinayeti itiraf eden şahıs, 2 yabancı uyruklu arkadaşını kendilerine tecavüz ettikleri için öldürdüğünü iddia etti.

ilçesi Topraklı Mahallesi 573 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana gelen olayda, N.T. (26) isimli şahıs sabah saatlerinde karakola giderek aynı evde kaldığı Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei (26) isimli arkadaşlarını öldürdüğü söyleyerek teslim oldu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri şahısların birinin boğazı kesilerek diğerinin ise karnından bıçaklanarak öldüğünü belirledi. Olayın ardından N.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

T.N., isimli şahıs verdiği ilk ifadesinde öldürdüğü arkadaşlarının kendisine cinsel istismarda bulunduklarını ve her ikisi de uyuduktan sonra odalarına giderek Yagubi ve Rezaei'yi bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

(Semih Can Yılmaz - Hüseyin Kaplan/İHA)


Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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