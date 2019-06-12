Denizli'deki darp ve cinayet

Denizli
'nin Bekilli
ilçesinde, otomobillerinin önü kesilerek darbedilen babanın öldürülmesi, oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Osman Kurt
'un hayatını kaybetmesi ve oğlu Özgür Kurt'un yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan A.K. (25), A.K. (55), S.K. (25) ve E.Ç'nin (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Bu arada cinayet ve yaralama olayının ayrıntıları ortaya çıktı.Fransa
'da yaşayan 60 yaşındaki Osman Kurt ile oğlu Özgür Kurt, 5 Haziran
'da Pamukkale
ilçesindeki bir özel bakımevinde kalan annesi Dudu Kurt'u ziyaret etti.
İddialara göre, Osman Kurt ve oğlu bu görüşmeyi gerçekleştiremedi. Bu esnada Özgür Kurt, kendilerine zorluk çıkarttığı gerekçesiyle hemşire Z.E'yi darbetti. Baba ve oğlu daha sonra bakımevinden ayrıldı.
Hemşire ise yaşadığı bu durumu erkek arkadaşı A.K'ye anlattı.
Bir gün sonra aralarında akrabalarının da bulunduğu 3 kişiyi yanına alan A.K, Osman Kurt'u takip etmek amacıyla bu şahsın geçici olarak kaldığı kardeşinin evine gitti. Araçlarının bozulduğu bahanesiyle ev sahibiyle görüşen zanlılar, Osman ve Özgür Kurt'un evde olduğunu öğrendi.
Daha sonra plan yapan şüpheliler, kendilerini jandarma olarak tanıttıkları baba ve oğluna, kendilerini karakolda beklediklerini söyledi.
Osman ve Özgür Kurt'un otomobilleriyle evden çıktığını tespit eden zanlılar, baba ve oğlunu Bekilli ilçesi çıkışında durdurdu. Çıkan kavgada sopayla darbedilen baba öldü, oğlu ise yaralandı.Jandarma
tarafından gözaltına alınan 4 şüphelinin ise baba ve oğlunu korkutmak amacıyla darbettiklerini ve öldürmek istemediklerini söylediği öğrenildi.
Bu arada hemşire Z.E. de ifadesi alındıktan sonra salıverildi.
Hemşirenin ifadesinde, olay günü annesini görmeye gelen Osman Kurt ile Özgür Kurt'a sadece bir kişinin görüşme yapabileceğini anlattığını, bunun üzerine çıkan tartışmada dayak yediğini, daha sonra da durumu erkek arkadaşına bildirdiğini aktardığı belirtildi.
Olay
Fransa'dan tatil için Denizli'ye gelen Osman Kurt (60) ile oğlu Özgür Kurt, 6 Haziran
'da, Bekilli ilçesi çıkışında otomobillerinin önünün kesilmesi sonucu çıkan kavgada darbedilmişti.
Çıkan olayda baba Kurt ölmüş, oğlu ise yaralanmıştı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında cinayet ve yaralama olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AABekilli
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