Haberler» Güncel» Haber

Denizli'deki deprem

Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

08.08.2019 15:26 Denizli'deki deprem
Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.
Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini belirtti.
Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Denizli, Baklan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:37   Deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı
16:37   Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi
16:36   Çevreye saygılı gıda üretimi için büyük iş birliği!
16:35   Karadeniz rallisine katılan yatlar Amasra'da
16:35   Pakistan'da otobüs ile çekçek çarpıştı: 9 ölü
16:34   Tunceli'de bazı köylerin boşaltılıp evlerin yıkılacağı iddiası
16:34   Ordu'da sahte ve kaçak alkol operasyonu