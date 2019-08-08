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Denizli'deki deprem

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'de meydana gelen deprem sonrasında, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığını bildirdi.

08.08.2019 17:20 Denizli'deki deprem
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'de meydana gelen deprem sonrasında, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığını bildirdi.
DHMİ'den yapılan açıklamada, Denizli'de meydana gelen depremden hemen sonra ekiplerce yapılan incelemede, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığının anlaşıldığı ifade edildi.
Hava yolu şirketlerinin tarifeli seferleri devam ettiği belirtilen açıklamada, Denizli halkına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Denizli, Çardak, Güncel

Kaynak: AA

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