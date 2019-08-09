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Denizli'deki deprem

Denizli'de meydana gelen depremde evleri hasar gören bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

09.08.2019 00:56 Denizli'deki deprem
Denizli'de meydana gelen depremde evleri hasar gören bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.
Denizli'nin Bozkır ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar oluşan evlerinden ayrılan vatandaşlar kurulan çadırlara yerleşti.
Çadırlarda kalmak istemeyen bazı vatandaşlar ise geceyi sokakta veya kendi imkanlarıyla oluşturdukları çadırlarda geçiriyor.
Vatandaşlardan Erkan Baş, deprem anında evde bulunan çocuğunun korktuğunu, bundan dolayı geceyi dışarıda geçireceklerini söyledi.
Başka bir depremzede de geceyi dışarıda geçireceklerini belirterek, "Çatılarımız çöktü. Evlerde kedi geçecek kadar yarıklar oluştu. Geceyi dışarıda veya çadırda geçireceğiz. Evlerin girilecek durumları yok. Artçı sarsıntı olursa enkaz altında kalırız diye korkuyoruz." şeklinde konuştu.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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