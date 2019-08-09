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Denizli'deki deprem

Denizli'deki depremin artçı sarsıntılarının devam ettiği Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören ve Darıcılar köylerindeki bazı vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi.

09.08.2019 09:48 Denizli'deki deprem
Denizli'deki depremin artçı sarsıntılarının devam ettiği Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören ve Darıcılar köylerindeki bazı vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi.
AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Denizli'de meydana gelen depremin ardından bölgeye yakın konumdaki Dazkırı'da geceden beri küçük ölçekte çok sayıda artçı yer sarsıntısı gerçekleştiğini söyledi.
Buldan, AFAD personelinin ilçeye bağlı Kızılören ve Darıcılar köylerindeki, depremde evlerinde hasar gören vatandaşlar için 20 çadır kurduğunu ve vatandaşların bir kısmı geceyi burada geçirdiğini ifade etti.
Öte yandan Dazkırı Kaymakamlığı da Kızılören ve Darıcılar'da geceyi çadırlarda geçiren vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Kızılören, Dazkırı, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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