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Denizli'deki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'deki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı Deprem anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı Depremde raflar sallandı, ürünler yere böyle devrildiDENİZLİ - Denizli'de Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

10.08.2019 12:02
Denizli'deki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Denizli'deki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Deprem anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı
Depremde raflar sallandı, ürünler yere böyle devrildi
DENİZLİ - Denizli'de Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında kayıtta olan bir marketin güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi.
8 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve merkez üssü Bozkurt olan 6 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkan yeni görüntüleri depremin ne denli korkutucu olduğunu gösterdi.
Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde Osman Savur isimli vatandaşa ait marketin güvenlik kameralarına yansıyan deprem anın da raflar önce şiddeti bir şekilde sallandı. Sarsıntı ile birlikte ardından raflardaki şampuan gibi ürünler yere devrildi. Sonrasında ise elektrikler gitti. Büyük bir korku ve paniğinde yaşandığı deprem anında market ardından harabeye döndü.
Denizli'deki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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