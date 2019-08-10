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Denizli'deki deprem marketin güvenlik kamerasında

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sırasında, bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler, sarsıntının şiddetini ortaya koydu.

10.08.2019 13:55
Denizli'deki deprem marketin güvenlik kamerasında
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sırasında, bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler, sarsıntının şiddetini ortaya koydu.
Merkez üssü Bozkurt olan ve 8 Ağustos Perşembe günü saat 14.25'te meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin şiddeti, merkez üssüne 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesi Saray Mahallesi'ndeki bir markette de hissedildi.
Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, raflardaki malzemelerin devrilmesi ve depremle birlikte dışarıya kaçan çalışanların yaşadığı korku anları dikkati çekti.
Görüntülerde ayrıca, depremle birlikte asma tavandaki yapı malzemelerinin düşmesi de yer aldı.
Market sahibi Osman Savur, gazetecilere yaptığı açıklamada depremle birlikte kendilerini hemen dışarıya attıklarını, sonrasında elektriklerin kesildiğini söyledi.
Denizli'deki deprem marketin güvenlik kamerasında

Denizli, Çardak, Güncel

Kaynak: AA

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