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Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada

Denizli'de 6 dakika arayla 4.2 ve 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremler sonrası meydana gelen heyelan, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

08.08.2019 16:08 Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada

Denizli'deki deprem sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan bir vatandaşın yoldan geçtiği sırada meydana gelirken cep telefonu ile görüntülendi.

Denizli'de saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremden 6 dakika sonra Denizli'de saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Isparta, Denizli, Burdur, Antalya, Bursa, İzmir, Afyonkarahisar'da da hissedilen depremde birçok bina yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı. AFAD ve Kızılay arama kurtarma ekipleri alarm durumuna geçti.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YOK

Denizli Valisi Hasan Karahan'ın yaptığı açıklamaya göre meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı, 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Karahan, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini ifade etti.

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.


Denizli, 3. Sayfa, Güncel

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