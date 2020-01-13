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Denizli'deki FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

DENİZLİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri okul ile polis kolejinden atılan eski öğrencilerin de aralarında bulunduğu 19 kişi, gözaltına alındı.

13.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:36Denizli'deki FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

DENİZLİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri okul ile polis kolejinden atılan eski öğrencilerin de aralarında bulunduğu 19 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3'ü askeri okuldan, 1'i polis kolejinden atılan, 1'i de vergi dairesi çalışanı olan toplam 19 şüphel, gözaltına alındı.  Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda delil ele geçirildi. kolejinden ve askeri okuldan atılan 3 şüphelinin, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlarla arandıkları tespit edildi.Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünü tutuklarken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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