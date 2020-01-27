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Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

27.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:14Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 8'i , adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Denizli

Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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