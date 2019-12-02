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Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

DENİZLİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:11Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

DENİZLİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 30 Kasım'da şehir merkezinde belirlenen adreslere polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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