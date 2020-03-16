Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
16.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:38
Denizli 'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
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