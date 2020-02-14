Haberler » Güncel » Denizli'deki fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama - Haber

Denizli'deki fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

Denizli'de, fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

14.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:25Denizli'deki fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama
'de, fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları "eskort siteleri" üzerinden fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri ayrıca söz konusu internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.A, F.A, A.B ve D.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında çok sayıda banka kartı, 15 cep telefonu, 11 sim kart, başka kişilere ait 2 kimlik belgesi, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile fuhuş ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen altın ve 4 bin 150 lira bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. ve F.A, tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:27:41