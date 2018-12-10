Denizli'deki İmar Barışı Başvuruları

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:08

Denizli Valisi Hasan Karahan, imar barışı için arazisine fotoşopla bina yaparak başvuranlar olabildiğini, bunun suistimal edilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.Vali Karahan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin (DGC) başlattığı DGC Akademi Kent Gazeteciliği Programı'nda vali ve diğer mülki idare amirlerinin görevleri ve çalışma esaslarıyla ilgili bilgi verdi, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevi yaptığını, mülki idare amirleri ile yakın diyalog içerisinde bulunduklarını belirtti.İl İdare Kanunu'na göre Türkiye'nin merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, illerin de ilçelere bölündüğünü dile getiren Karahan, "İl idaresinin başı validir. Bakanlıkların illerdeki birinci temsilcileri valilerdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yapılan son değişiklikler sonucu vali ilde devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası, kaymakam da ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası oldu." diye konuştu.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa geçici 16. maddenin eklendiğini, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesinin mevzuata girdiğini belirtti.İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesi kapsamında Denizli'de 7 Aralık tarihi itibari ile bakanlıkça İmar Barışı kapsamında toplam 108 bin 30 başvuru bulunduğunu bildiren Karahan, "Yapı Kayıt Belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 88 bin 994, Yapı Kayıt Belgesi olan ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı 13 bin 967, Yapı Kayıt Belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı 5 bin 51, Yapı Kayıt Belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı (GES) 18'dir. Yapılan başvuru sonucu 151 milyon 401 bin 736 lira tahsil edildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de imar barışına karşı büyük ilgi oldu." dedi.Ruhsatsız yapıların ruhsatlandırılması için hayata geçirilen İmar Barışı uygulamasını suistimal edenlerini olduğuna dikkat çeken Karahan, şunları söyledi:"Ruhsatsız bina ve yapılara Yapı Kayıt Belgesi almak için e-devletten başvuru yapılıyor. Başvurular, yapı malikleri tarafından beyan üzerine gerçekleştiriliyor. Yapının imar durumu fotoğraflanarak yapılan başvuruda arazilerinin üzerine fotoshopla bina yaparak başvuranlar olabiliyor. Olmayan yapıyı fotoşop'la oluşturup daha sonra inşaatı yapabiliyorlar. Tabii bu konuda yapılan başvuruları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü değerlendiriyor. Arsanın önceki fotoğraflarını kontrol ediyor, belediyelerle görüşüyor, sıkı bir takip ve inceleme yapıyor. Bu tür usulsüzlüklerin tespiti halinde gerekli işlemler yapılacak. Bu konunun suistimal edilmesine izin verilmeyecek."