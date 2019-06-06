Denizli'deki miras kavgası

Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde amcasını miras anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.
Amcası Ferit Ç'yi (45) miras yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle öldürdükten sonra yakalanan Ramazan Ç. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ramazan Ç. sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde bir anlık kızgınlıktan ne yaptığını bilemediğini ve işlediği suçtan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.
Olay
Dün, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde Ferit Ç. (45) ile yeğeni Ramazan Ç. (29), Alparslan Mahallesi'nde, miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışmış ve kavgaya dönüşen olayda Ramazan Ç, yanında bulunan av tüfeğiyle amcasına ateş ettikten sonra kaçmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferit Ç, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Servergazi
Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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