Denizli'deki Silahlı Bıçaklı Kavga

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silah ve bıçakların kullanıldığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı. Çamlaraltı Mahallesi
6051 Sokak'taki bir restoranda müzisyenlik yapan Seyhan
D. (48) ile alkol alan müşteriler arasında çıkan kavganın ardından yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Denizlispor
amigolarından Haydar Varan'ın ölümüne, müzisyenin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan T.G, Y.Y, A.A. ve M.D, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Müzisyeni darbeden M.Ö. ve silahıyla ateş ettiği belirlenen R.A. ise adliyeye sevk edildi. R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya karıştığı ileri sürülen şüpheli M.Ç'yi arama çalışmaları sürüyor.
Olay
Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir restoranda, 8 Aralık
'ta, müzisyen Seyhan D. ile müşteriler arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmış, mutfak bölümünde çalışan Denizlispor amigolarından Haydar Varan ile müzisyen Seyhan D. yaralanmış, Varan, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi
Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
kavga,Pamukkale,Denizli
11 Aralık 2018 Salı 18:24