11 Aralık 2018, 18:24
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Denizli'deki Silahlı Bıçaklı Kavga

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silah ve bıçakların kullanıldığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silah ve bıçakların kullanıldığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda müzisyenlik yapan Seyhan D. (48) ile alkol alan müşteriler arasında çıkan kavganın ardından yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Denizlispor amigolarından Haydar Varan'ın ölümüne, müzisyenin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan T.G, Y.Y, A.A. ve M.D, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Müzisyeni darbeden M.Ö. ve silahıyla ateş ettiği belirlenen R.A. ise adliyeye sevk edildi. R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı ileri sürülen şüpheli M.Ç'yi arama çalışmaları sürüyor.

Olay

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir restoranda, 8 Aralık'ta, müzisyen Seyhan D. ile müşteriler arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmış, mutfak bölümünde çalışan Denizlispor amigolarından Haydar Varan ile müzisyen Seyhan D. yaralanmış, Varan, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. kavga,Pamukkale,Denizli
11 Aralık 2018 Salı 18:24