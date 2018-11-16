Denizli'deki Silahlı Saldırıyla İlgili 5 Kişi Tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçen hafta bir inşaat firmasına yapılan silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

ALACAK VERECEK DAVASI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, olayda hayatını kaybeden firma sahibi Mehmet Yamer'in Kuşadası'ndaki otelini Ekim ayında sattığı, devir işlemi yapılmasına rağmen ödemenin gerçekleşmediği iddiası üzerine genişletildi. Soruşturma kapsamında oteli satın alan Halil K. (65), oğlu Kutluğhan K. (30), otel çalışanları Mert D. (23), Kenan A. (32), beden eğitimi öğretmeni Gökhan D. (30) ve V.D.B. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Halil K, Kutluğhan K, Mert D, Kenan A. ve Gökhan D, tutuklandı. V.D.B. serbest bırakıldı.

"PROFESYONELCE DAVRANIŞLAR"

Öte yandan olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan, öldürülen iş adamının kardeşi Diyarbakır hakimi Ferit Yamer, otelin 25 Ekim'de 4 milyon liraya satıldığını, tutuklanan kişilerin bu parayı ödememek için cinayeti işlediğini öne sürdü. Sahte plakalı araçla işlenen cinayetle ilgili soruşturmada zanlıların iş yeri kamerasına yakalanmadığını, sahte plakalı otomobil kullandığı ve profesyonel davranışlarının dikkati çektiğini savunan Yamer, cinayetin kardeşi ile 1 Kasım'da alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan bir kişinin üzerine atılmaya çalışıldığını öne sürdü. Selçukbey Mahallesi'ndeki inşaat firmasına 9 Kasım'da av tüfeğiyle ateş açılmış, saldırıda iş yerinin önünde bulunan firma sahibi, evli ve iki çocuk babası Mehmet Yamer hayatını kaybetmiş, sekreteri Revzan Akbulut yaralanmıştı.