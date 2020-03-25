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Denizli'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda üç heykel başı ele geçirildi

Denizli'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başları ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

25.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:18
Denizli'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda üç heykel başı ele geçirildi
Denizli 'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başları ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen U.D, T.B (36) ve E.K'nin (35) bulunduğu otomobili Pamukkale ilçesi yakınında durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, üç heykel başı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen eserlerin ilk incelemede Roma dönemine ait olduğu değerlendirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Güncel

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