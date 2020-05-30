Denizli'deki termik santral projesi durduruldu

Denizli'deki termik santral projesi durdurulduAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulması planlanan termik santralin yapım projesinin, ÇED raporu doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulduğunu açıkladı.

30.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:53
Denizli'deki termik santral projesi durduruldu
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulması planlanan termik santralin yapım projesinin, ÇED raporu doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulduğunu açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli AK Parti İl Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı düzenledi. Özkan başkanlığındaki toplantıya; AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz katıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye kararlarını erkenden hayata geçirerek, koronavirüsle mücadelede büyük bir başarı sağladığını belirtti. Bu başarının arka planında 18 yıllık AK Parti iktidarının sağlık alt yapısında attığı adımların önemli bir rolü olduğunu ifade eden Özkan, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla sağlık alanında büyük yatırımlara imza attık. 1526 yeni hastaneyi hayata geçirdik. 4 bine yakın tedavi merkezi 240 bini bulan yatak kapasitesi ve 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızla salgınla mücadelede başarıyı elde ettik dedi.
'EKONOMİK AÇIDAN HASARI MİNİMİZE ETMEYİ BAŞARDIK'
Koronavirüsün sadece sağlık anlamında bir risk ortaya koymadığını belirten Özkan, Salgın aynı zamanda ekonomik alanda da dünyanın başına çok büyük dertler açtı. Dünyadaki ekonomi çevrelerinin tespitlerine göre, 2020'de dünya ekonomisi yüzde 2.2'lik bir daralmayla karşı karşıya kalacak. Bunun dünya ekonomisine maliyeti 4.4 trilyon dolar olması bekleniyor. Türkiye'nin salgınla mücadelede ortaya koyduğu bu başarı çerçevesinde, ekonomi çevrelerince Türkiye'de de yaklaşık 40 milyar dolar bir daralma beklentisi var. Salgınla mücadelede hızlı neticeye ulaşmış olmamız, Türkiye'yle ilgili olumsuz beklentilerin minimize olacağının emareleri gözükmektedir. Yılın ilk çeyreğinde salgın öncesinde, Türkiye ekonomisi yüzde 4.6 bir büyüme gerçekleştirdi. Salgınla mücadeledeki gücümüz, devlet millet dayanışması sayesinde, ikinci çeyrekteki olası bir daralmada, dünyadaki en küçük daralma olacağı, ekonomik göstergeler itibariyle ikinci çeyrekte de dünyada bir numara olacağımızı ifade etmek isterim. Ülkenin her bir köşesine, her bir vatandaşımıza dokunacak ekonomik destek paketimizle, ekonomik açıdan hasarı minimize etmeyi başardık diye konuştu.
Özkan, koronavirüsle mücadelede verilen desteklerin devam edeceğini vurgulayarak, Bu sıkıntılar, bu hasarlar ortadan kalkıncaya kadar sanayicimizin, işçimizin, esnafımızın çiftçimizin, dar gelirlimizin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz dedi.
'TERMİK SANTRAL PROJESİ DURDURULDU'
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde yapılmak istenen termik santrale ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özkan, bölgede 2016 yılında bir firma tarafından benzer bir talepte bulunulduğunu, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu dikkate alınarak reddedildiğini hatırlattı. Projenin kamu yatırımı olmadığına dikkat çeken ve termik santralin, ÇED açısından uygun görülmediğini bildiren Özkan, Bu projeyle ilgili yeniden bir firma talepte bulundu. Avdan bölgesinde talep edilen bu yatırımla ilgili süreç yeniden başladı. Bu bölgenin su havzalarına ve yerleşim alanlarına çok yakın bir mesafede olması, zeytinliklere 3 kilometreden daha yakın olması, sağlık, ulaşım alt yapısı ve tarım arazileri dikkate alındığı zaman, termik santralin yapılabilmesi mümkün değil. Enerji, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle buradaki sıkıntıyı dile getirdik. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Avdan bölgesindeki termik santral yapım projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Biz gençlerimize bırakacağımız bu zenginlikleri, bu cennet vatanımızı koruyarak bugünlere geldik. Bundan sonra da bundan ödün vermemiz mümkün değildir dedi. Denizli’deki termik santral projesi durduruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Cahit Özkan, Denizli, Avdan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi Haber
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Erzurum’da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka’da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD’deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Haberler››Güncel››Denizli'deki termik santral projesi durduruldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:49: Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden Boşnak öğrencilere tablet ve bilgisayar - Haber 15:49: Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: "Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, gri kategoride aranan... - Haber 15:48: Beylikdüzü'nde havaya ateş ederek işyerini kurşunlayan şüpheli yakalandı - Haber 15:48: Yılanı vurmak istediği tüfek parçalanınca kendini yaraladı - Haber 15:48: Son dakika haberi... Çanakkale'de kordon boyu açıldı, sosyal mesafe ilk günden hiçe sayıldı - Haber 14:35: Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu - Haberler 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin 13:51: Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi - Haber 13:42: Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı - Haber