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Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 20 kişiden 10'u tutuklandı.

20.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:56Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı
'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 20 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adresler ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 48 gram eroin, 500 gram esrar, 20 adet uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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