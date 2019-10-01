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Denizli'deki uyuşturucu operasyonu

Denizli'nin Çal ilçesinde evinde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

01.10.2019 22:54Denizli'deki uyuşturucu operasyonu
Denizli'nin Çal ilçesinde evinde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Denizler Mahallesi'nde evinde 16 kilogram esrar ile yakalanan ve gözaltına alınan İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İ.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Denizler Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda 16 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu tartmak için kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirilmiş, şüpheli İ.A, gözaltına alınmıştı.

Denizli, Çal, Güncel

Kaynak: AA

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