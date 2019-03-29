Denizli'deki Uyuşturucu Operasyonuna 5 Tutuklama

Kaynak: DHA

DENİZLİ'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Evlat'ın da kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen 3 adrese baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde, 45 gram kubar esrar, 19 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 20 bin 900 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.- Denizli