Denizli'deki Uyuşturucu Operasyonunda 4'ü İran Uyruklu 6 Kişiye Tutuklama

Denizli
'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ev ve şüphelilerin içinde bulunduğu bir otomobile düzenlediği operasyonlarda 700 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 52 gram eroin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4'ü İran
uyruklu 6 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik
önceki gün (Çarşamba
) operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında uyuşturucu satıldığı tespit edilen Pelitlibağ Mahallesi'ndeki 2 ayrı evde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Jiby' ile arama yapıldı. Aramada, mutfak dolabı içinde 700 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 12 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 İran vatandaşı gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında polis, şüphelilerin içinde bulunduğu bir otomobili takibe aldı. Polisin Dur ihtarına uymayıp, kaçan otomobil, kovalamaca sonunda durduruldu. İçindeki, 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 52 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4'ü İran uyruklu toplam 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İran,Denizli
07 Aralık 2018 Cuma 16:53