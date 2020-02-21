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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

21.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:44Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Denizli'de 18 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ikametindeki aramalarda 65 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 15 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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