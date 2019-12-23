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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

23.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:10 Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 21 Aralık Cumartesi günü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 250 gram afyon sakızı, 10 adet ecstasy uyuşturucu hap, 40,8 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 16 gram esrar, 227 adet yeşil reçete ise satılması gereken uyuşturucu özelliği bulunan hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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