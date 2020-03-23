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Denizli'deki uyuşturucu oprerasyonunda 5 tutuklama

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

23.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:04
Denizli'deki uyuşturucu oprerasyonunda 5 tutuklama
Denizli 'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirdikleri uyuşturucuyu kent merkezinde piyasaya sürdükleri değerlendirilen zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Polis, bu kapsamda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve oturdukları yerlerde yapılan aramada, 443 gram metamfetamin, 277 gram eroin, 233 gram esrar, 17 sentetik hap, çakmak görünümlü hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

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