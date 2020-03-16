Denizli'deki uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
16.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:44
Denizli 'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satışa sundukları değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Polis, bu kapsamda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde ve ikametlerindeki aramada, 63 gram metamfetamin, 20 gram eroin, 24 gram esrar, 43 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 4 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satışa sundukları değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Polis, bu kapsamda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde ve ikametlerindeki aramada, 63 gram metamfetamin, 20 gram eroin, 24 gram esrar, 43 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 4 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
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