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Denizli'deki uyuşturucu soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

31.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:14 Denizli'deki uyuşturucu soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirdikleri uyuşturucuyu kent merkezinde piyasa sürdükleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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