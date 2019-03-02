Denizli'deki Yaşam Akademisi Engellilere Umut Oldu

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde açılan Engelsiz Yaşam Akademisine gelen bedensel ve zihinsel engelliler tekstil, ahşap boyama, ebru ve hat sanatı kurslarına katılarak hem meslek öğreniyor hem de sosyal yaşama katılıyor.Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılan akademide engellilere yönelik tekstil, ahşap boyama, resim, müzik, market, kuaför, ebru ve hat sanatı kurslarının düzenlendiği 15 farklı atölyede 20 derslik bulunuyor.Kurslara katılan 85 engelli kursiyer, meslek sahibi olmanın yanı sıra sosyal yaşama da dahil olmanın sevincini yaşıyor.Bu kapsamda tekstil atölyesinde açılan dikiş kursuna katılan 3'ü zihinsel 7'si bedensel engelli 10 birey işe kumaşları keserek başlıyor.Eğitmenlerin gözetiminde kesilen kumaşları dikiş makinesi yardımıyla diken öğrenciler daha sonra bunların üzerine istedikleri şekilde boyama yapıyorlar.Kursiyerler vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak torbaları dikmek için hummalı çalışmasını sürdürüyor.Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Mevlüt Arman gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal yaşama tutunabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.Engellilerin mevcut durumlarından daha iyi bir yere getirebilmek için akademideki kurslarda rehabilite edildiklerini belirterek, "Bundan sonraki adımlarında kendi ayakları üzerinde dururken iyi bir iş sahibi olmalarını önemsiyoruz. Tekstil atölyemizde yetişen kursiyerlerimizi organize sanayi bölge müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde fabrikalarda istihdam etmek istiyoruz." dedi."Makineye ip bile takmıyorlardı"Tekstil atölyesi eğitmeni Nuray Sevimli ise öğrencilerin iki aylık eğitimden sonra gözle görülür şekilde gelişim gösterdiklerini ifade ederek, "Kursiyerler ilk geldiklerinde hiç dikiş makinesine oturmayan kişilerdi. Makineye ip bile takmıyorlardı. Şu anda makineye oturup çanta dikimini yapıyorlar. Bu gelişimleri beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı."Burası sayesinde hayata tutundum"Bedensel engelli Ayşe Deligöz (19) ise kursu başarıyla tamamladıktan sonra kendi ayakları üzerinde durmayı hedeflediğini anlatarak şöyle konuştu:"Ben 2 aydır tekstil kursuna geliyorum. Buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Burada 1 dakikamı bile boş geçirmek istemiyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Makineleri ve dikiş yapmayı çok seviyorum. Burası sayesinde hayata yeniden tutundum. Kendimi eve kapatmaktan vazgeçtim."