Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'den 7 kente gerekli izinler alındığında otobüsle seyahat edilebilecek

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehirler arası ulaşımda gerekli izinler alınsa bile otobüs ile 7 kente ulaşım yapılabileceği belirtildi.

28.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:37
Denizli'den 7 kente gerekli izinler alındığında otobüsle seyahat edilebilecek
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehirler arası ulaşımda gerekli izinler alınsa bile otobüs ile 7 kente ulaşım yapılabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kararın İçişleri Bakanlığının 'Korana virüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri' konulu genelgesi kapsamında alındığı belirtildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de vaka sayısında artışlar yaşanan korana virüsün en temel özelliği fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması nedenleri gözetilerek alındığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Denizli'den il dışına otobüs ile yolculuk yapacak olan vatandaşlarımızın şehirlerarası otobüsler ile tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son 15 gün içinde Denizli'ye gelen ve kalacak yeri bulunmayıp ikamet yerlerine dönmek isteyenlerin talepleri değerlendirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı 444 85 20 numaralı çağrı merkezini arayarak şehirler arası seyahat taleplerini iletebilecekler. Bu şartları taşıyanlara Pamukkale ilçesi Seyahat İzin Kurulunca 'Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektir.

Bu belge ile Denizli'den, Aydın, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve İstanbul güzergahlarına otobüsle seyahat edebileceklerdir." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Denizli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Denizli'den 7 kente gerekli izinler alındığında otobüsle seyahat edilebilecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:56: Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed'e yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı - Haber 18:56: Otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor - Haber 18:55: Elazığ'da giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı - Haber 18:55: 7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2) - Haber 18:54: Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin