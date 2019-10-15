Haberler » Güncel » Denizli'den Elazığ'a getirilen develere yoğun ilgi

Denizli'den Elazığ'a getirilen develere yoğun ilgi

ELAZIĞ'da düzenlenecek yöresel fuar için Denizli'den getirilen 2 deve, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

15.10.2019 16:37Denizli'den Elazığ'a getirilen develere yoğun ilgi

ELAZIĞ'da düzenlenecek yöresel fuar için Denizli'den getirilen 2 deve, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kültür Mahallesi'ndeki Gazi Caddesi'nde bulunan alana getirilen develerle tur etkinliği yapıldı. 20 lira karşılığında deve sırtına binenler, kent merkezinde yaptıkları gezide renkli anlar yaşadı. Develeri Denizli'den Elazığ'da düzenlenecek bir fuara katılmak için getirdiğini anlatan Ali Kaya, yoğun bir ilgiyle karşılandığını söyledi. Kaya, "Çocukları ve vatandaşları develere bindirerek gezdiriyoruz. Elazığ'da düzenlenen yöresel bir fuar için geldik. Develer ile tur atmanın fiyatı 20 lira. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çoğu insan develeri canlı görmediği için oldukça mutlu oluyor" dedi.



Kültür Mahallesi, Denizli, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:34 Bursa iş dünyası Mehmetçiğin yanında
17:34 Avcılar'daki silahlı kavga
17:33 Sivil Toplum Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
17:32 Karaman sivil toplum platformu'ndan 'barış pınarı harekatı'na destek
17:32 Bursa iş dünyası mehmetçiğin yanında
17:27 Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan milli birlik ve beraberlik vurgusu
17:32 Eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın hapis cezasına onama
15.10.2019 17:35:19