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Denizli'den Elazığlı depremzedelere, çadır ve battaniye yardımı

DENİZLİ Valiliği'ne bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 6.8'lik depremin ardından toplanan 1466 çadır ve hayırsever tarafından temin edilen 2 TIR dolusu battaniye, Elazığ'daki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

27.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:39Denizli'den Elazığlı depremzedelere, çadır ve battaniye yardımı

DENİZLİ Valiliği'ne bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 6.8'lik depremin ardından toplanan 1466 çadır ve hayırsever tarafından temin edilen 2 TIR dolusu battaniye, 'daki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası 'de, afetzedeler için yardım toplandı. Denizli Valiliği'nin açıklamasında, Elazığ'daki depremzedeler için yapılan yardımla ilgili, "24 Ocak 2020 akşamı deprem afeti yaşanan Elazığ ilimize, Denizli Valiliğimize bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 1466 adet çadır, Denizlili hayırsever tarafından temin edilen 2 TIR battaniye sevkiyatı yapılmıştır" denildi.



Denizli, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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