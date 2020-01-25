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Denizli'den giden itfaiye ekipleri afet bölgesinde aralıksız çalışıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli itfaiye ekiplerinin Elazığ'daki afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri yürüterek canla başla çalıştıklarını belirtti.

25.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:03Denizli'den giden itfaiye ekipleri afet bölgesinde aralıksız çalışıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli itfaiye ekiplerinin 'daki afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri yürüterek canla başla çalıştıklarını belirtti.

Denizli Büyükşehir Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ deprem bölgesine sevk edildi. Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada 20 gündür arama çalışmalarına destek için Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine sevk edildi.

Başkan Zolan, sosyal paylaşım hesabında Denizli'den giden itfaiye ekiplerinin çalışmalarını 'Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Allah yardımcımız olsun, iyi haberler bekliyoruz. Dualarımız sizinle' şeklinde paylaştı. - DENİZLİ

İtfaiye, Denizli, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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