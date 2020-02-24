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Denizli'den İdlib'e 7 tır insani yardım

Denizli'den İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

24.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16Denizli'den İdlib'e 7 tır insani yardım
'den 'e 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
İl Müftülüğü öncülüğünde 'nin İdlib şehrindeki ihtiyaç sahipleri için organize edilen "Yolun İyilik Olsun" kampanyası çerçevesinde 7 tır un, gıda ve battaniye temin edildi.
Toplanan malzemeler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından araçlara yüklendi.
Denizli Valisi Hasan Karahan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin ihtiyaç sahiplerine her zaman kucak açtığını söyledi.

İl Müftüsü Mehmet Aşık da Denizli halkının bu yardım kampanyasında da desteklerini esirgemediğini ifade etti.
Dua edilmesinin ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Suriye sınırına hareket etti.

Denizli, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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