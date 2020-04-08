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Denizli'den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, ulaştırma sektöründeki DTO üyesi firmaların temsilcilerini topladı.

08.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:02
Denizli'den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır
Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, ulaştırma sektöründeki DTO üyesi firmaların temsilcilerini topladı. Denizli'de vatani görevini tamamlayan terhis olacak askerler ve cezaları sona eren cezaevlerinden ayrılacak hükümlüleri, ikametlerinin bulunduğu şehirlere ulaştırmak amacıyla otobüs temin etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, hizmet binasında bir araya geldiği ulaştırma şirketlerinin temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu. Denizli'de ki 11'inci Piyade Tugay Komutanlığı'ndan terhis olacak askerler ile cezaları sona erecek olan hükümlüler için araç teminini görüştü. Toplantıya, DTO Meclis Üyeleri ile DTO 4'üncü Meslek Komitesinden üyeler ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürü Ramazan Yamaç katıldı. Firmaların temsilcileri, Başkan Erdoğan'a, her türlü imkanı seferber etmeye hazır olduklarını dile getirdi. Sosyal mesafeyi korumaya dair kurala uymak zorunda olduklarını hatırlatarak, insanları uzun süre ayrı kaldıkları memleketlerine bir an önce ve sağ salim ulaştırmak amacıyla, kar etmekten ziyade uygun bir fiyata bu işi yapabileceklerini belirttiler.

"Denizli ve Ticaret Odası olarak örnek bir girişime daha imza attık"

Tugay Komutanlığı ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ile böyle bir organizasyon için harekete geçtiklerini belirten Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde gelecek talebe göre, büyük bir özveriyle bu önemli görevi yerine getirmeyi üstlenen firmalara teşekkür ederiz. Bizlere, cezaevinden tahliye olacak vatandaşlarımız ile şehrimizdeki tugaya bağlı birliklerden terhis olacak askerlerimiz için araç temin edilmesi yönünde bir talep geldi. Sizler de özveride bulunarak en uygun imkanı sağladınız. Denizli ve Ticaret Odası olarak, örnek bir girişime daha imza attık" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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