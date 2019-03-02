Denizli Denizli'deki Fetö Operasyonunda 6 Gözaltı

Denizli
'deki FETÖ operasyonunda 6 gözaltı
Denizli'de, FETÖPDY'nin gaybubet evlerine yapılan polis operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, bu 6 kişinin, örgütün aranan kişileri sakladığı gaybubet evlerinde gizlendiğini tespit etti. Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri dün (cuma), 2 ayrı gaybubet evine eş zamanlı baskın yaptı. Meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan, örgüt içinde 'büyük bölgeci' olarak adlandırılan kişilerin de aralarında olduğu B.S. ve eşi E.S. ile M.Ö., H.R.U, C.S. ve H.Y. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda saklanan kişiler için kullanıldığı belirtilen 30 bin 680 lira ve bin 285 dolar nakit para ile cep telefonları ele geçirildi. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Denizli, Güncel
Kaynak: DHA